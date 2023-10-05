Полностью уничтожен четвертый этаж Бериславской больницы, еще один — частично. Также вражеским огнем повреждены машины экстренной медицинской помощи.

По данным начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, пострадали двое медработников. У водителя скорой — перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию.

Сейчас смотрят

25 сентября российские военные нанесли авиаудар по Бериславской общине Херсонской области. Одна из авиабомб попала в здание жилищно-эксплуатационной конторы. Погибли два человека, еще два человека получили ранения.

1 октября Россия сбросила две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава, в результате чего погиб один человек и поврежден объект критической инфраструктуры.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Источник и фото: Александр Прокудин