Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Видео Новости здоровья

Полностью разрушен четвертый этаж, есть пострадавшие — россияне попали в больницу Берислава

5 октября 2023, 14:34
Марина Мелехова редактор
лікарня

Полностью уничтожен четвертый этаж Бериславской больницы, еще один — частично. Также вражеским огнем повреждены машины экстренной медицинской помощи.

По данным начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, пострадали двое медработников. У водителя скорой — перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию.

Сейчас смотрят

25 сентября российские военные нанесли авиаудар по Бериславской общине Херсонской области. Одна из авиабомб попала в здание жилищно-эксплуатационной конторы. Погибли два человека, еще два человека получили ранения.

1 октября Россия сбросила две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава, в результате чего погиб один человек и поврежден объект критической инфраструктуры.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Источник и фото: Александр Прокудин

Теги
Берислав Война в Украине
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь