Вщент знищено четвертий поверх Бериславської лікарні, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини екстреної медичної допомоги.

За даними начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, постраждали двоє медпрацівників. У водія швидкої – перелом ноги та поранення голови, фельдшер отримав контузію.

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25 вересня російські військові завдали авіаудару по Бериславській громаді Херсонської області. Одна з авіабомб влучила у будівлю житлово-експлуатаційної контори. Загинуло двоє людей, ще дві людину дістали поранення.

1 жовтня Росія скинула дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава, внаслідок якого загинула одна людина та пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Джерело і фото: Олександр Прокудін