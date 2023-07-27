Президент Владимир Зеленский сегодня, в День медицинских работников, встретился на Днепропетровщине с теми, кто спасает жизни украинских воинов, — нашими медиками.

— Вы такие же герои, как и военные, на своем фронте. Спасибо за спасение наших ребят и девушек. За то, что вы отдаете все свое время и силы для возвращения здоровья нашим бойцам, — подчеркнул Зеленский.

Президент сказал, что украинцы очень гордятся тем, что у нас есть такие врачи.

Зеленский пожелал победы и здоровья медикам и их семьям.

Накануне визита Президента Украины, в днепровской больнице Мечникова побывал бывший коллега медиков — известный нейрохирург Юрий Скребец, который сейчас спасает раненых на переднем крае.

— Мой друг и коллега Юрий Скребец. Уставший, не спал несколько ночей. Привез тяжелораненых Героев, потому что знает, здесь, в Мечникова они выживут, — написал Сергей Рыженко, генеральный директор больницы.

По словам Рыженко в последнем бою, спасая раненых воинов, Скребец получил контузию. Идут в наступление.

В честь профессионального праздника нейрохирург Юрий Скребец награжден третьим орденом “За мужество” — І степени.

Источник: Zelenskiy / Official, Сергій Риженко

Фото: Zelenskiy / Official