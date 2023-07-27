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Вы такие же герои на своем фронте, как и военные на своем — Президент встретился в Днепре с медиками

27 июля 2023, 13:19
Валентина Андрейко журналіст
Зеленський і Риженко

Президент Владимир Зеленский сегодня, в День медицинских работников, встретился на Днепропетровщине с теми, кто спасает жизни украинских воинов, — нашими медиками.

— Вы такие же герои, как и военные, на своем фронте. Спасибо за спасение наших ребят и девушек. За то, что вы отдаете все свое время и силы для возвращения здоровья нашим бойцам, — подчеркнул Зеленский.

Президент сказал, что украинцы очень гордятся тем, что у нас есть такие врачи.

Зеленский пожелал победы и здоровья медикам и их семьям.

Накануне визита Президента Украины, в днепровской больнице Мечникова побывал бывший коллега медиков — известный нейрохирург Юрий Скребец, который сейчас спасает раненых на переднем крае.

— Мой друг и коллега Юрий Скребец. Уставший, не спал несколько ночей. Привез тяжелораненых Героев, потому что знает, здесь, в Мечникова они выживут, — написал Сергей Рыженко, генеральный директор больницы.

По словам Рыженко в последнем бою, спасая раненых воинов, Скребец получил контузию. Идут в наступление.

В честь профессионального праздника нейрохирург Юрий Скребец награжден третьим орденом “За мужество”  — І степени.

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Источник: Zelenskiy / Official, Сергій Риженко

Фото: Zelenskiy / Official

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Владимир Зеленский Лікарня ім. Мечникова Профессия
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