Президент Володимир Зеленський сьогодні, у День медичних працівників, зустрівся на Дніпропетровщині з тими, хто рятує життя українських воїнів, – нашими медиками.

– Ви такі самі герої, як і військові, на своєму фронті. Дякуємо за спасіння наших хлопців та дівчат. За те, що ви віддаєте весь свій час і сили для повернення здоров’я наших бійців, – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що українці дуже пишаються тим, що в нас є такі лікарі.

Зеленський побажав перемоги і здоров’я усім медикам і їхнім сім’ям.

Напередодні візиту Президента України, у дніпровській лікарні Мечникова побував бувший колега медиків – знаний нейрохірург Юрій Скребець, який зараз рятує поранених на передньому краї.

– Мій друг і колега Юрій Скребець. Втомлений, не спав кілька ночей. Привіз важкопоранених Героїв, бо знає, що тут, у Мечникова вони виживуть, – написав у соцмережах Сергій Риженко, генеральний директор лікарні.

За словами Риженка в останньому бою, рятуючи поранених воїнів, Скребець одержав контузію. Ідуть в наступ.

На честь професійного свята нейрохірург Юрій Скребець нагороджений третім орденом “За мужність” – І ступеню.

Джерело: Zelenskiy / Official, Сергій Риженко

Фото: Zelenskiy / Official,