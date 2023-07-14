Український режисер Олександр Бочко зняв короткометражну кінострічку Невидимі на території Центральної міської лікарні міста Рівного.

Головні герої – медики медичного закладу. Вони розповідають свої історії: ставлення до Росії, як пережили початок війни, як під час тривоги рятують поранених, які в них очікування після нашої перемоги.

Фільм узяв участь у понад 20 кінофестивалях. Отримав перше місце на фестивалі AVARD OF MERIT у США (Каліфорнія). Був відзначений та пройшов до наступного етапу фестивалю Depth of Field International Film Festival у США (Делавер).

Українські медичні працівники були під час пандемії на передовій боротьби із вірусом, сьогодні – на медичному фронті рятують життя українців на “нулі”, лікують вимушених переселенців, проводять складні операції, надають послуги реабілітації та психологічної підтримки.

Центральна міська лікарня міста Рівного – це приклад вдалого управління в умовах медичної реформи.

Михайло Радуцький, який і розмістив цю новину на своєму Telegram-каналі, розповів, що керівництво закладу найняло професійного фінансиста, уклало колективний договір з трудовим колективом, що дозволило підвищити заробітну платню працівникам.

Коли почалася пандемія, заклад одним із перших у країні придбав потужну кисневу станцію українського виробництва. Завдяки безперебійному постачанню кисню лікарня мала один з найнижчих показників летальних випадків.

Також заклад співпрацює із приватним бізнесом на умовах концесії: інвестор надає безкоштовні послуги гемодіалізу пацієнтам за тарифами НСЗУ.

Фільм називається Невидимі. Медики ніколи не розказують про себе, але завжди опиняються там, де найбільш необхідні.

Джерело: Михайло Радуцький

Фото: скріншот з фільму Невидимі