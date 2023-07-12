Цей випадок з медичної практики можна віднести до щасливих.

Військовий з бойовим пораненням руки та ушкодженням плечового сплетіння, який надійшов у нейрохірургічне відділення, мав повністю паралізовану кінцівку. Постраждали основні нерви правої руки.

Добре, що боєць потрапив саме до рівненської лікарні, де працює лікар-нейрохірург Рашиді Бахрам Рахім. Саме він застосував ефективне консервативне лікування і без оперативного втручання за короткий проміжок часу зумів повністю відновити не тільки рухомість, а й чутливість кінцівки.

У це мало хто вірив, окрім пацієнта і його лікаря.

Тут, у Рівненській обласній клінічній лікарні імені Юрія Семенюка, випадків, коли повертають до повноцінного життя наших героїв після важких поранень, безліч.

Тепер військовий не просто зможе міцно потиснути під час виписки руку своєму рятівнику, а ще й обійняти обома руками своїх близьких.

Джерело і фото: Рівненська обласна клінічна лікарня ім. Юрія Семенюка