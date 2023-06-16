Фахівці лікарні Святого Луки Першого медоб’єднання Львова врятували 79-річну львів’янку Марію, яка потрапила до клініки у вкрай важкому стані – з множинними переломами та забоями, її рука трималася на шкірі. Жінка не встигла дійти до перону, коли її зачепив поїзд.

Про це співробітники лікарні повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Нещасний випадок стався, коли жінка поверталася додому з дачі за містом. Вона поспішала на поїзд. Щоб скоротити відстань, вирішила йти вздовж колій, де прохід суворо заборонений, – пишуть медики.

Коли жінці залишалося до перону кілька метрів, з-за повороту вискочив поїзд, зачепив бідолаху за рюкзак, і та полетіла шкереберть по щебеневому насипу.

За словами медиків, пенсіонерка дістала важку поєднану травму тіла – понівечена вся верхня ліва частина тіла, множинні закриті та відкриті переломи верхніх кінцівок, ключиці, ребер і шийного хребця.

Також у жінки була закрита спинномозкова травма, розрив променевого нерва і травматичне відчленування руки – ділянку її ліктьового суглоба вивернуло на 360 градусів. Фактично кінцівка трималася тільки на шкірі, припинилося її кровопостачання, був високий ризик ампутації.

У Лікарні Святого Луки медики провели первинну хірургічну обробку ран. Повернули ліктьовий суглоб у правильне положення, ушили розірваний променевий нерв, відновили цілісність м’язу, що відповідає за розгинання руки, – трицепс. Таким чином жінці зберегли ліву руку.

Різними засобами було також зафіксовано переламані частини тіла: плечову кістку, зап’ястя, передпліччя та шийний хребець.

Шість днів Марія провела в реанімації, де бригада лікарів інтенсивної терапії стабілізувала її стан. Після цього хірурги змогли перейти до наступного етапу лікування – відновлення цілісності ключиці. Третя операція – синтез плечової кістки.

Зараз стан Марії – стабільний. Вона одужує. Але з огляду на тяжкість травм і поважний вік, на неї чекає ще тривале лікування і реабілітація.

Марія шкодує, що потрапила в таку непросту ситуацію. Однак щаслива, що жива. Свій 80-річний ювілей мріє зустріти без гіпсу та милиць.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова