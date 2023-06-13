Співробітники оперативно-диспетчерського відділу Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф прийняли виклик від Siri – персонального помічника гаджета.

Про це медики повідомили на своїй сторінці у Facebook.

За їхніми словами, на місце події було направлено команду медиків. За вказаними координатами перебував мотоцикліст, який потрапив у ДТП. На щастя, медичної допомоги він не потребував – його врятувала амуніція.

Переконавшись, що з чоловіком усе гаразд, медики залишили його на місці події.

– Потерпілий сам не одразу зрозумів, що його смартфон подав екстренці сигнал SOS, – розповів лікар із медицини невідкладних станів Ігор Марчук, який виїжджав на виклик.

Джерело: Львівський ОЦЕМДМК