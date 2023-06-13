Сотрудники оперативно-диспетчерского отдела Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф приняли вызов от Siri — персонального помощника гаджета.

Об этом медики сообщили на своей странице в Facebook.

По их словам, на место происшествия была направлена команда медиков. По указанным координатам находился мотоциклист, который попал в ДТП. К счастью, в медицинской помощи он не нуждался — его спасла амуниция.

Убедившись, что с мужчиной все в порядке, медики оставили его на месте происшествия.

— Пострадавший сам не сразу понял, что его смартфон подал экстренке сигнал SOS, — рассказал врач по медицине неотложных состояний Игорь Марчук, который выезжал на вызов.

Источник: Львовский ОЦЭМПМК