Сотрудники оперативно-диспетчерского отдела Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф приняли вызов от Siri — персонального помощника гаджета.
Об этом медики сообщили на своей странице в Facebook.
По их словам, на место происшествия была направлена команда медиков. По указанным координатам находился мотоциклист, который попал в ДТП. К счастью, в медицинской помощи он не нуждался — его спасла амуниция.
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Убедившись, что с мужчиной все в порядке, медики оставили его на месте происшествия.
— Пострадавший сам не сразу понял, что его смартфон подал экстренке сигнал SOS, — рассказал врач по медицине неотложных состояний Игорь Марчук, который выезжал на вызов.
Источник: Львовский ОЦЭМПМК