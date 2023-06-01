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Открытый двойной перелом, большая кровопотеря: во Львове после ДТП спасли 11-летнюю девочку

1 июня 2023, 13:13
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ПМО Львова

Специалисты больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова спасли 11-летнюю Антонину. Девочка потеряла много крови в результате ДТП. Чтобы прооперировать ребенка, понадобилось переливание.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— 16 мая Антонина возвращалась с друзьями с прогулки. Когда переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, словно ниоткуда вынырнуло авто и наехало на нее, — пишут медики.

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В больнице, куда девочку доставила карета скорой, у нее диагностировали открытый перелом обеих костей левой голени.

Чтобы спасти конечность, а впоследствии восстановить ее функции, специалисты ортопедо-травматологического отделения вправили переломы, провели сопоставление костных обломков и зафиксировали их стержнями, чтобы кости правильно срослись.

Девочка потеряла много крови, у нее было низкое давление. Поэтому, чтобы стабилизировать состояние ребенка, медики во время вмешательства провели переливание крови. Операция прошла успешно.

Сегодня девочка хорошо себя чувствует, уже даже рисует и готовится вернуться домой.

История опубликована в рамках просветительской акции “Твоя кровь спасает”, цель которой — повысить осведомленность людей о донорстве крови и мотивировать становиться донорами.

Источник: Первое медобъединение Львова

Теги
донор крові ДТП Львов Медики Операция
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