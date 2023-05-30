Сейчас Артем снова бегает и уже даже играет в футбол. А его мама радуется, что врачам удалось спасти жизнь и здоровье сына.

А когда его привезли во львовскую больницу Святого Николая, мальчик был тяжелый. Восемь операций и многочисленные переливания крови перенес маленький пациент. Месяц не вставал с постели.

Врачам пришлось долго бороться за жизнь и здоровье Артема, который попал под обстрел в собственном дворе.

Мальчики играли в футбол, когда россияне забросали двор кассетными бомбами. Обстрел начался внезапно, без извещений о тревоге.

Артем не успел спрятаться. И получил множественные ранения: открытую минно-взрывную травму грудной и брюшной полости, повреждения внутренних органов. В течение трех первых суток мальчик находился в коме.

Львовские врачи делали все возможное, чтобы вернуть ребенку здоровье. Они привлекли коллег из больницы Святого Пантелеймона, специалистов из Великобритании и США. И вместе выполнили ряд высокотехнологичных операций.

Удалось восстановить целостность грудной клетки и правого легкого, а также печени. Чтобы иметь возможность провести такие операции, понадобилось много донорской крови.

Эта история еще раз подтверждает очевидное — донорская кровь сегодня спасает жизни и воинов, и гражданских.

Львовяне начали просветительскую акцию Твоя кров рятує, цель которой — повысить осведомленность людей о донорстве крови и мотивировать становиться донорами.

Во Львове стать донором крови можно по адресу: ул. Миколайчука, 9. В будни с 9:00 до 12:00.

Запись по номеру: 0 800 333 003.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова