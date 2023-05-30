Нині Артем знову бігає та вже навіть грає у футбол. А його мама тішиться, що лікарям вдалося врятувати життя та здоров’я сина.

А коли його привезли до львівської лікарні Святого Миколая, хлопчик був важкий. Вісім операцій і численні переливання крові переніс маленький пацієнт. Місяць не вставав з ліжка.

Лікарям довелося довго боротися за життя і здоров’я Артема, який потрапив під обстріл у власному дворі.

Хлопчики грали у футбол, коли росіяни закидали двір касетними бомбами. Обстріл почався раптово, без сповіщень про тривогу.

Артем не встиг сховатися. І отримав множинні поранення: відкриту мінно-вибухову травму грудної і черевної порожнин, ушкодження внутрішніх органів. Протягом трьох перших діб хлопчик перебував у комі.

Львівські лікарі робили все можливе, аби повернути дитині здоров’я. Вони залучили колег з лікарні Святого Пантелеймона, фахівців з Великої Британії та США. І разом виконали низку високотехнологічних операцій.

Вдалося відновити цілісність грудної клітки та правої легені, а також печінки. Аби мати змогу провести такі операції, знадобилося багато донорської крові.

Ця історія ще раз підтверджує очевидне – донорська кров сьогодні рятує життя і воїнів, і цивільних.

Львів’яни започаткували просвітницьку акцію Твоя кров рятує, мета якої – підвищити обізнаність людей про донорство крові та мотивувати ставати донорами.

У Львові стати донором крові можна за адресою: вул. Миколайчука, 9. У будні з 9:00 до 12:00.

Запис за номером: 0 800 333 003.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова