Цей метод допоможе врятувати безліч людських життів, бо травматична кровотеча фіксується у понад 2,5 мільйонів людей щороку.

Дослідження вчених Массачусетського технологічного інституту мусять зацікавити українських медиків, які щодня борються за життя поранених бійців. І іноді саме масивна кровотеча не залишає шансів на порятунок воїнам.

Команда американських фахівців розробила і запатентувала двокомпонентну систему, здатну припинити небезпечну для життя кровотечу. Система показала свою дієвість навіть при великих внутрішніх крововиливах.

Власне, система базується на матеріалі, який швидко полімеризується. Вона також містить наночастинки, які виконують роль тромбоцитів, і молекули, що складаються з поліетиленгліколю, і виконують функцію фібрину, який оновлює кров.

Головна мета системи – швидко закрити рану та запобігти втраті крові.

При введенні в організм, ця нова система імітує звичайний процес утворення тромбу, що дає змогу блокувати проникнення крові далі.

Наночастинки діаметром від 140 до 220 нанометрів заповнюють пошкодження внутрішньої поверхні судин. Здатність наночастинок взаємодіяти з тромбоцитами дає їм змогу утворювати своєрідну сіточку, що ефективно закриває рани.

Нова система не взаэмодіє з фізрозчином, який використовують для підтримання тиску в потерпілого. Фізрозчин руйнує щойно утворені тромби в рані і робить марними всі зусилля щодо спинення кровотечі.

Штучні ж тромби, що утворилися завдяки поліетиленгліколю, не розчиняються. Це дає лікарям більше часу для транспортування потерпілого в клініку і старту повноцінного лікування.

Таке нововведення може посприяти порятунку безлічі людей, які стикаються з кровотечами, і значно скоротити смертність від втрат крові.

Запатентований метод, як очікується, скоро буде перевірений на тваринах і може стати першим кроком до його використання в медицині.

Джерело: Advanced Healthcare Materials