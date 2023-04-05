Cтале забезпечення донорською кров’ю та її компонентами – одна з умов обороноздатності країни та запорука її національної безпеки.

Завдяки підтримці українців, що стають донорами, вдалося достатньо збільшити щоденний запас еритроцитарних компонентів крові. Проте лише 14% європейців, зокрема й нас, мають кров резус-негативної належності. Відповідно і кількість донорів резус-негативного фенотипу — невисока.

Отже, важливо мати сталі запаси компонентів крові всіх груп і резус-належності.

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Міністерство охорони здоров’я України звертає увагу громадян, що в критичних ситуаціях, у разі масивних крововтрат постраждалим із будь-яким фенотипом як першу дозу можна застосовувати еритроцити або кров резус-негативної належності О (І) групи.

Щоб здати кров, необхідно зателефонувати до центру крові у вашому місті або найближчому до вас.

Актуальні телефони центрів крові — за посиланням: https://utcc.gov.ua/tsentry-krovi/