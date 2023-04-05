Устойчивое обеспечение донорской кровью и ее компонентами — одно из условий обороноспособности страны и залог ее национальной безопасности.

Благодаря поддержке украинцев, становящихся донорами, удалось достаточно увеличить ежедневный запас эритроцитарных компонентов крови. Однако всего лишь 14% европейцев, к которым относимся и мы, имеют кровь резус-отрицательной принадлежности. Соответственно и количество доноров резус-отрицательного фенотипа – невысокое.

Следовательно, важно иметь постоянные запасы компонентов крови всех групп и резус-принадлежности.

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Министерство здравоохранения Украины обращает внимание граждан, что в критических ситуациях, в случае массивных кровопотерь пострадавшим с любым фенотипом в качестве первой дозы можно применять эритроциты или кровь резус-отрицательной принадлежности О (I) группы.

Чтобы сдать кровь, необходимо позвонить в центр крови в вашем городе или ближайшем к вам.

Актуальные телефоны центров крови — по ссылке: https://utcc.gov.ua/tsentry-krovi/