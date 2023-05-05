Этот метод поможет спасти множество человеческих жизней, потому что травматическое кровотечение фиксируется у более 2,5 миллионов человек ежегодно.

Исследования ученых Массачусетского технологического института должны заинтересовать украинских медиков, которые ежедневно борются за жизнь раненых бойцов. Иногда именно массивное кровотечение не оставляет шансов на спасение воинам.

Команда американских специалистов разработала и запатентовала двухкомпонентную систему, способную прекратить опасное для жизни кровотечение. Система показала свою действенность даже при больших внутренних кровоизлияниях.

Собственно, система базируется на быстро полимеризующемся материале. Она также содержит наночастицы, которые выполняют роль тромбоцитов, и молекулы, состоящие из полиэтиленгликоля, и выполняющие функцию фибрина, который обновляет кровь.

Главная цель системы — быстро закрыть рану и предотвратить потерю крови.

При введении в организм эта новая система имитирует обычный процесс образования тромба, что позволяет блокировать проникновение крови дальше.

Наночастицы диаметром от 140 до 220 нанометров заполняют повреждения внутренней поверхности сосудов. Способность наночастиц взаимодействовать с тромбоцитами позволяет им образовывать своеобразную сеточку, эффективно закрывающую раны.

Новая система не взаимодействует с физраствором, который используют для поддержания давления у пострадавшего. Физраствор разрушает только что образованные тромбы в ране и делает бесполезными все усилия по остановке кровотечения.

Искусственные тромбы, образовавшиеся благодаря полиэтиленгликолю, не растворяются. Это дает врачам больше времени для транспортировки пострадавшего в клинику и старта полноценного лечения.

Такое нововведение может поспособствовать спасению множества людей, которые сталкиваются с кровотечениями, и значительно сократить смертность от потерь крови.

Запатентованный метод, как ожидается, скоро будет проверен на животных и может стать первым шагом к его использованию в медицине.

Джерело: Advanced Healthcare Materials