Фахівці лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова врятували 11-річну Антоніну. Дівчинка втратила багато крові внаслідок ДТП. Щоб прооперувати дитину, знадобилося переливання.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– 16 травня Антоніна поверталася з друзями з прогулянки. Коли переходила дорогу на зелений сигнал світлофора, немов нізвідки виринуло авто і наїхало на неї, – пишуть медики.

У лікарні, куди дівчинку доставила карета швидкої, у неї діагностували відкритий перелом обох кісток лівої гомілки.

Аби врятувати кінцівку та згодом відновити її функції, фахівці ортопедо-травматологічного відділення вправили переломи, провели зіставлення кісткових уламків і зафіксували їх стрижнями, щоб кістки правильно зрослися.

Дівчинка втратила багато крові, у неї був низький тиск. Тому, щоб стабілізувати стан дитини, медики під час втручання провели переливання крові. Операція пройшла успішно.

Сьогодні дівчинка добре почувається, вже навіть малює і готується повернутися додому.

Історію опубліковано в рамках просвітницької акції “Твоя кров рятує”, мета якої – підвищити обізнаність людей про донорство крові та мотивувати ставати донорами.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова