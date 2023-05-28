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Хотів врятувати собаку і вивернув кермо свого скутера: у Львові врятували 16-річного юнака

28 Травня 2023, 14:19
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ПМО Львів

Фахівці лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова врятували 16-річного Романа, який зазнав важких травм у ДТП. Під колеса його скутера вибіг пес. Щоб не переїхати тварину, юнак вивернув кермо і в’їхав у лавку на узбіччі.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Усе, що пам’ятає: як вилетів зі скутера, впав на асфальт, зверху на нього звалився транспортний засіб. Прокинувся Роман уже на лікарняному ліжку, – пишуть медики.

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За їхніми словами, юнака в стані шоку, із серйозною кровотечею і розбитою кісткою карета швидкої привезла в лікарню Святого Миколая. Медики взялися невідкладно рятувати хлопця. Зупинили кровотечу, провели хірургічну обробку ран і перелили препарати крові.

Саме завдяки донорській крові лікарям вдалося врятувати життя Романа. Хлопцеві провели складну реконструктивну операцію з відновлення суглобової поверхні стегна та цілісності кістки.

Уже за два тижні після втручання розпочалася реабілітація молодого чоловіка.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

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