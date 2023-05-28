Специалисты больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова спасли 16-летнего Романа, получившего тяжелые травмы в ДТП. Под колеса его скутера выбежал пес. Чтобы не переехать животное, юноша вывернул руль и въехал в лавку на обочине.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Все, что помнит: как вылетел из скутера, упал на асфальт, сверху на него рухнуло транспортное средство. Очнулся Роман уже на больничной койке, — пишут медики.

По их словам, юношу в состоянии шока, с серьезным кровотечением и разбитой костью карета скорой привезла в больницу Святого Николая. Медики принялись безотлагательно спасать парня. Остановили кровотечение, провели хирургическую обработку ран и перелили препараты крови.

Именно благодаря донорской крови врачам удалось спасти жизнь Романа. Парню провели сложную реконструктивную операцию по восстановлению суставной поверхности бедра и цельности кости.

Уже через две недели после вмешательства началась реабилитация молодого человека.

Источник: Первое медобъединение Львова