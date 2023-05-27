Про 46-річного Романа Кулика у Національному реабілітаційному центрі Незламні знають усі працівники, бо саме з цього бійця почалася, власне, історія Центру.

Він був першим пацієнтом із воєнними пораненнями, дуже важким пацієнтом, якого привезли до них у перші тижні війни.

Сам Роман родом зі Львівщини, мобілізували його на початку березня. Службу ніс на Яворівському полігоні. У той день, 13 березня 2022 року, війна прийшла безпосередньо у цей західний регіон.

Російські війська випустили близько 30 крилатих ракет по Яворівському полігону. 61 людина загинула. 160 – зазнали поранень. Серед них – Роман. Із множинними надважкими травмами і критичною крововтратою.

Першу допомогу Роману надали в Новояворівській лікарні. Потім екстрено відправили у Львів – до Лікарні Святого Пантелеймона.

Медики згадують, що в той день разом із Романом доставили сотню поранених бійців. Кулик був найважчим. Але пацієнт вразив лікарів нестримною жагою до життя та вірою, що все витримає й обов’язково видужає.

20 днів його рятували в реанімації. 50 днів – у хірургії. 13 операцій переніс Роман і безліч переливань крові.

Тоді ж стало зрозуміло, щовійна диктує свої невблаганні правила: наявність потрібної кількості донорської крові для переливання може дійсно повернути до життя людей, у яких від початку були мізерні шанси.

Твоя кров рятує – так називається просвітницька акція львівських медиків, мета якої – підвищити обізнаність людей про донорство крові та мотивувати ставати донорами.

Стати донором крові у Львові можна за адресою: вул. Миколайчука, 9. У будні з 09:00 до 12:00.

Запис за номером: 0 800 333 003.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова