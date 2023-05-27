О 46-летнем Романе Кулике в Национальном реабилитационном Центре Незламні знают все сотрудники, потому что именно с этого бойца началась, собственно, история Центра.

Он был первым пациентом с военными ранениями, очень тяжелым пациентом, которого привезли к ним в первые недели войны.

Сам Роман родом из Львовской области, мобилизовали его в начале марта. Службу нес на Яворивском полигоне. В тот день, 13 марта 2022 года. война пришла непосредственно в этот западный регион.

Российские войска выпустили около 30 крылатых ракет по Яворовскому полигону. 61 человек погиб. 160 — получили ранения. Среди них — Роман. С множественными сверхтяжелыми травмами и критической кровопотерей.

Первую помощь Роману оказали в Новояворовской больнице. Затем — экстренно отправили во Львов — в Больницу Святого Пантелеймона.

Медики вспоминают, что в тот день вместе с Романом доставили сотню раненых бойцов. Кулик был самым тяжелым. Но пациент поразил врачей неудержимой жаждой жизни и верой, что все выдержит и обязательно выздоровеет.

20 дней его спасали в реанимации. 50 дней — в хирургии. 13 операций перенес Роман и множество переливаний крови.

Тогда же стало понятно, война диктует свои неумолимые правила: наличие нужного количества донорской крови для переливания может действительно вернуть к жизни людей, у которых изначально были мизерные шансы.

Твоя кровь спасает — так называется просветительская акция львовских медиков, цель которой — повысить осведомленность людей о донорстве крови и мотивировать становиться донорами.

Стать донором крови во Львове можно по адресу: ул. Миколайчука, 9. В будни с 9:00 до 12:00.

Запись по номеру: 0 800 333 003.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова