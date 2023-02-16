Харківський голова Ігор Терехов виклав у соцмережі відео з чотирирічними двійнятами, які 12 січня минулого року разом з батьками потрапили у жахливе ДТП і отримали важкі травми. Батьки загинули. Ніхто не міг сказати, чи зможуть діти ходити.

І ось, завдяки зусиллям медиків та реабілітологів малеча не тільки рухається, але й весело стрибають.

– Радий повідомити, що завдяки зусиллям наших лікарів у діточок все у порядку, написав Ігор Терехов у своєму Telegram.

Після ДТП міська влада пообіцяла, що допомагатиме дітлахам одужати. Слова свого вона дотрималася. Діти пройшли всі етапи лікування та реабілітації. Також з ними та іншими родичами працювали психологи, щоб наслідки страшної аварії не вплинули на психічне здоров’я малят.

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Детальніше про аварію читайте тут.

Джерело: Ігор Терехов