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Ніхто не знав, чи зможуть ходити: двійнята з Харківщини після страшної ДТП вже стрибають

16 Лютого 2023, 19:54
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
аварія
Джерело: Depositphotos

Харківський голова Ігор Терехов виклав у соцмережі відео з чотирирічними двійнятами, які 12 січня минулого року разом з батьками потрапили у жахливе ДТП і отримали важкі травми. Батьки загинули. Ніхто не міг сказати, чи зможуть діти ходити.

І ось, завдяки зусиллям медиків та реабілітологів малеча не тільки рухається, але й весело стрибають.

 – Радий повідомити, що завдяки зусиллям наших лікарів у діточок все у порядку, написав Ігор Терехов у своєму Telegram.

Після ДТП міська влада пообіцяла, що допомагатиме дітлахам одужати. Слова свого вона дотрималася. Діти пройшли всі етапи лікування та реабілітації. Також з ними та іншими родичами працювали психологи, щоб наслідки страшної аварії не вплинули на психічне здоров’я малят.

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Детальніше про аварію читайте тут.

Джерело: Ігор Терехов

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