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Никто не знал, смогут ли ходить: близнецы с Харьковщины после страшного ДТП уже прыгают

16 февраля 2023, 19:54
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
аварія
Источник: Depositphotos

Харьковский голова Игорь Терехов выложил в соцсети видео с четырехлетними двойняшками, которые 12 января прошлого года вместе с родителями попали в ужасное ДТП и получили тяжелые травмы. Родители погибли. Никто не мог сказать, смогут ли дети ходить.

И вот, благодаря усилиям медиков и реабилитологов малыши не только двигаются, но и весело прыгают.

— Рад сообщить, что благодаря усилиям наших врачей у детишек все в порядке, написал Игорь Терехов в своем Telegram.

После ДТП городские власти пообещали, что будут помогать детям выздороветь. Слово свое они сдержали. Дети прошли все этапы лечения и реабилитации. Также с ними и другими родственниками работали психологи, чтобы последствия страшной аварии не повлияли на психическое здоровье малышей.

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Подробнее об аварии читайте здесь.

Источник: Игорь Терехов

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