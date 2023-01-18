Вчора, 17 січня, на трасі Київ-Чоп біля села Гамаліївка сталось масштабне ДТП. В результаті зіткнення вантажівки та автобуса травми отримали 36 людей, яких було доставлено до лікарень Львову. Серед постраждалих троє дітей.

Найважча пацієнтка – 51-річна жінка, яка зараз на ШВЛ, але у стабільному стані. У постраждалої важка черепно-мозкова травма із крововиливом в мозку та переломи кісток основи черепа. Також у жінки рани голови, травма грудної клітки, множинні переломи кісток, забій обох легень.

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Ще двоє у важкому, але стабільному, стані. У них травми живота, грудної клітки, обличчя та кінцівок. Постраждалим була надана невідкладна хірургічна допомога.

Одна дитина отримала травму грудної клітки, її вже прооперовано. Ще двоє дітей наразі під наглядом медиків.

Всього після аварії госпіталізовано 16 людей, їх стан медики оцінюють як середньої важкості та легкий. 17 отримали необхідну допомогу і перебувають на амбулаторному лікуванні. Троє осіб перебували у шоковому стані, і після наданої допомоги, самостійно покинули лікарню.

Фото: Львівська ОВА, 1 ТМО Львова