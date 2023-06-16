Специалисты больницы Святого Луки Первого медобъединения Львова спасли 79-летнюю львовянку Марию, которая попала в клинику в крайне тяжелом состоянии – с множественными переломами и ушибами, ее рука держалась на коже. Женщина не успела дойти до перрона, когда ее задел поезд.

Об этом сотрудники больницы сообщили на своей странице в Facebook.

— Несчастный случай произошел, когда женщина возвращалась домой с дачи за городом. Она спешила на поезд. Чтобы сократить расстояние, решила идти вдоль путей, где проход строго запрещен, — пишут медики.

Когда женщине оставалось до перрона несколько метров, из-за поворота выскочил поезд, задел беднягу за рюкзак, и та полетела кувырком по щебеночной насыпи.

По словам медиков, пенсионерка получила тяжелую сочетанную травму тела — изуродована вся верхняя левая часть тела, множественные закрытые и открытые переломы верхних конечностей, ключицы, ребер и шейного позвонка.

Также у женщины была закрытая спинномозговая травма, разрыв лучевого нерва и травматическое отчленение руки – участок ее локтевого сустава вывернуло на 360 градусов. Фактически конечность держалась только на коже, прекратилось ее кровоснабжение, был высокий риск ампутации.

В Больнице Святого Луки медики провели первичную хирургическую обработку ран. Возвратили локтевой сустав в правильное положение, ушили разорванный лучевой нерв, восстановили целостность мышцы, отвечающей за разгибание руки, – трицепс. Таким образом женщине сохранили левую руку.

Разными средствами были также зафиксированы переломанные части тела: плечевая кость, запястье, предплечье и шейный позвонок.

Шесть дней Мария провела в реанимации, где бригада врачей интенсивной терапии стабилизировала ее состояние. После этого хирурги смогли перейти к следующему этапу лечения – восстановлению целостности ключицы. Третья операция – синтез плечевой кости.

Сейчас состояние Марии — стабильное. Она поправляется. Но учитывая тяжесть травм и почтенный возраст, ей предстоит еще длительное лечение и реабилитация.

Мария сожалеет, что попала в такую непростую ситуацию. Однако счастлива, что жива. Свой 80-летний юбилей мечтает встретить без гипса и костылей.

Источник: Первое медобъединение Львова