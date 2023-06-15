Когда пациента привезли в больницу Святого Пантелеймона после страшного ДТП, юноша кричал от боли. У пострадавшего обнаружили переломы лучевой кости, бедра и открытый перелом надколенника, то есть коленной чашечки. А также сотрясение мозга.

Все произошло неожиданно и быстро: 21-летний Виталий ехал на машине на работу. Водитель встречного автомобиля неожиданно выскочил на встречную полосу…

Перелом на руке парня врачи зафиксировали гипсом. А вот с ногой ситуация была значительно хуже. Без операции не обойтись и делать ее надо немедленно.

Врач-травматолог Владимир Романишин подошел к маме парня возле реанимационного отделения и сказал: Мы сделаем все, что нужно, он еще будет играть в футбол.

Через два часа Виталий уже был на операционном столе. Сначала хирурги-травматологи выполнили внутрикостный остеосинтез бедра, то есть, зафиксировали правильное положение кости с помощью металлических стержней.

Такая методика позволяет пациенту уже на второй день после операции ступать на ногу, а не лежать полгода на растяжке, как это было раньше.

Вторая часть хирургического вмешательства — восстановление целостности надколенника. Врачи сделали это с помощью специальных швов для фиксации костных фрагментов.

Операция длилась три часа и прошла успешно, хирургам удалось сохранить функции колена и бедра.

На 11-тый день Виталия уже выписали из больницы. Учитывая молодой возраст пациента и профессионализм и оперативность врачей, уже через три месяца парень полностью восстановился.

Контрольное рентген-обследование показало, что все переломы срослись идеально. Молодой человек может постепенно возвращаться к активному образу жизни.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова