Когда пациента привезли в больницу Святого Пантелеймона после страшного ДТП, юноша кричал от боли. У пострадавшего обнаружили переломы лучевой кости, бедра и открытый перелом надколенника, то есть коленной чашечки. А также сотрясение мозга.
Все произошло неожиданно и быстро: 21-летний Виталий ехал на машине на работу. Водитель встречного автомобиля неожиданно выскочил на встречную полосу…
Перелом на руке парня врачи зафиксировали гипсом. А вот с ногой ситуация была значительно хуже. Без операции не обойтись и делать ее надо немедленно.
Врач-травматолог Владимир Романишин подошел к маме парня возле реанимационного отделения и сказал: Мы сделаем все, что нужно, он еще будет играть в футбол.
Через два часа Виталий уже был на операционном столе. Сначала хирурги-травматологи выполнили внутрикостный остеосинтез бедра, то есть, зафиксировали правильное положение кости с помощью металлических стержней.
Такая методика позволяет пациенту уже на второй день после операции ступать на ногу, а не лежать полгода на растяжке, как это было раньше.
Вторая часть хирургического вмешательства — восстановление целостности надколенника. Врачи сделали это с помощью специальных швов для фиксации костных фрагментов.
Операция длилась три часа и прошла успешно, хирургам удалось сохранить функции колена и бедра.
На 11-тый день Виталия уже выписали из больницы. Учитывая молодой возраст пациента и профессионализм и оперативность врачей, уже через три месяца парень полностью восстановился.
Контрольное рентген-обследование показало, что все переломы срослись идеально. Молодой человек может постепенно возвращаться к активному образу жизни.
Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова