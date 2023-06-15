Коли пацієнта привезли до лікарні Святого Пантелеймона після страшної ДТП, юнак кричав від болю. У постраждалого виявили переломи променевої кістки, стегна та відкритий перелом надколінка, тобто колінної чашечки. А також струс мозку.

Усе сталося несподівано і швидко: 21-річний Віталій їхав автівкою на роботу. Водій зустрічної машини несподівано вискочив на зустрічну смугу…

Перелом на руці хлопця лікарі зафіксували гіпсом. А от з ногою була значно гірша ситуація. Без операції не обійтися і робити її треба негайно.

Лікар-травматолог Володимир Романишин підійшов до мами хлопця біля реанімаційного відділення і сказав: Ми зробимо все, що треба, він ще гратиме у футбол.

Через дві години Віталій вже був на операційному столі. Спершу хірурги-травматологи виконали внутрішньокістковий остеосинтез стегна, себто зафіксували правильне положення кістки за допомогою металевих стрижнів.

Така методика дозволяє пацієнту вже на другий день після операції ступати на ногу, а не лежати півроку на розтяжці, як це було раніше.

Друга частина хірургічного втручання – відновлення цілісності надколінка. Лікарі зробили це за допомогою спеціальних швів для фіксації кісткових фрагментів.

Операція тривала три години та пройшла успішно! Хірургам вдалося зберегти функції коліна та стегна.

На 11-тий день Віталія вже виписали з лікарні. Враховуючи молодий вік пацієнта та професіоналізм і оперативність лікарів, вже за три місяці хлопець повністю відновився.

Контрольне рентген-обстеження показало, що всі переломи зрослися ідеально. Молодий чоловік може поступово повертатися до активного способу життя.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова