Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Полностью восстановил парализованную руку воину: ровенский врач применил консервативную методику

12 июля 2023, 18:13
Валентина Андрейко журналіст
лікар і пацієнт

Этот случай из медицинской практики можно отнести к счастливым.

Военный с боевым ранением руки и повреждением плечевого сплетения, поступивший в нейрохирургическое отделение, имел полностью парализованную конечность. Пострадали основные нервы правой руки.

Хорошо, что боец попал именно в ровенскую больницу, где работает врач-нейрохирург Рашиди Бахрам Рахим. Именно он применил эффективное консервативное лечение и без оперативного вмешательства за короткий промежуток времени сумел полностью восстановить не только подвижность, но и чувствительность конечности.

В это мало кто верил, кроме пациента и его врача.

Здесь, в Ровенской областной клинической больнице имени Юрия Семенюка, случаев, когда возвращают к полноценной жизни наших героев после тяжелых ранений, множество.

Теперь военный не просто сможет крепко пожать при выписке руку своему спасителю, а еще и обнять обеими руками своих близких.

Читайте также:
медикиРука держалась на коже, выжила чудом: во Львове спасли пенсионерку, которую задел поезд

Источник и фото:  Рівненська обласна клінічна лікарня ім. Юрія Семенюка

Теги
порятунок Ровно Хірург
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь