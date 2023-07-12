Этот случай из медицинской практики можно отнести к счастливым.

Военный с боевым ранением руки и повреждением плечевого сплетения, поступивший в нейрохирургическое отделение, имел полностью парализованную конечность. Пострадали основные нервы правой руки.

Хорошо, что боец попал именно в ровенскую больницу, где работает врач-нейрохирург Рашиди Бахрам Рахим. Именно он применил эффективное консервативное лечение и без оперативного вмешательства за короткий промежуток времени сумел полностью восстановить не только подвижность, но и чувствительность конечности.

В это мало кто верил, кроме пациента и его врача.

Здесь, в Ровенской областной клинической больнице имени Юрия Семенюка, случаев, когда возвращают к полноценной жизни наших героев после тяжелых ранений, множество.

Теперь военный не просто сможет крепко пожать при выписке руку своему спасителю, а еще и обнять обеими руками своих близких.

Источник и фото: Рівненська обласна клінічна лікарня ім. Юрія Семенюка