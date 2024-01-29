Специалисты Хмельницкой областной клинической больницы после удаления новообразования на одной из почек у 68-летней пациентки, сумели сохранить сам орган. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заведующий урологическим отделением клиники Алексей Пидмурняк.

Симптомы опухоли

— Истощение, тошнота, потеря аппетита, сухость во рту, похудение, периодические боли в пояснице справа и стойкое повышение давления, с такими жалобами поступила пациентка. Она также отметила, что боли в пояснице беспокоят уже долгое время, — говорится в сообщении.

Как прошла операция

По словам медика, при обследовании у женщины было выявлено новообразование правой почки и правого надпочечника. Врачи предложили малоинвазивное оперативное вмешательство — резекцию (частичное удаление) правой почки с опухолью и удаление правого надпочечника с опухолью.

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Алексей Пидмурняк отметил, что оперативное вмешательство прошло удачно. Хирургам удалось выполнить полное удаление опухоли, сохранив при этом саму почку. Однако надпочечник с опухолью пришлось удалить полностью.

Метод подходит не во всех случаях

По словам врача, такой подход в оперативном вмешательстве подходит не во всех случаях обнаружения опухоли в почках. В сложных ситуациях единственным методом лечения является полное удаление почки с опухолью. То есть все зависит от размеров опухоли, ее локализации и стадии процесса.

Медик призвал украинцев не пренебрегать своим здоровьем и проходить плановые исследования хотя бы раз в год.

Источник: Алексей Пидмурняк