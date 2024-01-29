Фахівці Хмельницької обласної клінічної лікарні після видалення новоутворення на одній із нирок у 68-річної пацієнтки, зуміли зберегти сам орган. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив завідувач урологічного відділення клініки Олексій Підмурняк.

Симптоми пухлини

– Виснаження, нудота, втрата апетиту, сухість у роті, схуднення, періодичні болі в попереку праворуч і стійке підвищення тиску, з такими скаргами поступила пацієнтка. Вона також зазначила, що болі в попереку турбують уже тривалий час, – ідеться в повідомленні.

Як пройшла операція

За словами медика, під час обстеження в жінки було виявлено новоутворення правої нирки та правого наднирника. Лікарі запропонували малоінвазивне оперативне втручання – резекцію (часткове видалення) правої нирки з пухлиною та видалення правого надниркового залозистого міхура з пухлиною.

Зараз дивляться

Олексій Підмурняк зазначив, що оперативне втручання пройшло вдало. Хірургам вдалося виконати повне видалення пухлини, зберігши при цьому саму нирку. Однак наднирник із пухлиною довелося видалити повністю.

Метод підходить не у всіх випадках

За словами лікаря, такий підхід в оперативному втручанні підходить не у всіх випадках виявлення пухлини в нирках. У складних ситуаціях єдиним методом лікування є повне видалення нирки з пухлиною. Тобто все залежить від розмірів пухлини, її локалізації та стадії процесу.

Медик закликав українців не нехтувати своїм здоров’ям і проходити планові дослідження хоча б раз на рік.

Джерело: Олексій Підмурняк