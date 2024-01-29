Фахівці Хмельницької обласної клінічної лікарні після видалення новоутворення на одній із нирок у 68-річної пацієнтки, зуміли зберегти сам орган. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив завідувач урологічного відділення клініки Олексій Підмурняк.
Симптоми пухлини
– Виснаження, нудота, втрата апетиту, сухість у роті, схуднення, періодичні болі в попереку праворуч і стійке підвищення тиску, з такими скаргами поступила пацієнтка. Вона також зазначила, що болі в попереку турбують уже тривалий час, – ідеться в повідомленні.
Як пройшла операція
За словами медика, під час обстеження в жінки було виявлено новоутворення правої нирки та правого наднирника. Лікарі запропонували малоінвазивне оперативне втручання – резекцію (часткове видалення) правої нирки з пухлиною та видалення правого надниркового залозистого міхура з пухлиною.
Олексій Підмурняк зазначив, що оперативне втручання пройшло вдало. Хірургам вдалося виконати повне видалення пухлини, зберігши при цьому саму нирку. Однак наднирник із пухлиною довелося видалити повністю.
Метод підходить не у всіх випадках
За словами лікаря, такий підхід в оперативному втручанні підходить не у всіх випадках виявлення пухлини в нирках. У складних ситуаціях єдиним методом лікування є повне видалення нирки з пухлиною. Тобто все залежить від розмірів пухлини, її локалізації та стадії процесу.
Медик закликав українців не нехтувати своїм здоров’ям і проходити планові дослідження хоча б раз на рік.
Джерело: Олексій Підмурняк