В Китае врачи провели первую операцию совместно с “одноруким” лапароскопическим роботом.

В эксперименте приняли участие специалисты Пекинской академической клиники Дружба Столичного медицинского университета.

С помощью робота они провели операцию по удалению желчного пузыря.

Такую однопортовую лапароскопическую операцию обычно проводят через один небольшой разрез размером 2-3 см в грудной или брюшной полости.

Робот очень помог специалистам, у него всего одна рука, которая отличается гибкостью.

При этом устройство простое в эксплуатации.

Как отмечают медики, однопортовая лапароскопия имеет огромные перспективы по сравнению с многопортовой. Ее преимущества — меньший разрез, позже — шрам на теле, меньшее проникновение в организм, что спасает от возможных негативных последствий.

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К слову, лапароскопия — это современный метод хирургии, при котором операции на внутренних органах проводят через маленькие разрезы.

Что касается роботов и другой техники, то сейчас они все чаще используются в медицине. Особенно это актуально стало во время пандемии коронавируса, когда нужно ухаживать за инфицированными больными.

Источник: Синьхуа Новости