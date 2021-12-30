У Китаї лікарі провели першу операцію спільно з “одноруким” лапароскопічним роботом.
В експерименті взяли участь фахівці Пекінської академічної клініки Дружба Столичного медичного університету.
За допомогою робота вони провели операцію з видалення жовчного міхура.
Таку однопортову лапароскопічну операцію зазвичай проводять через один невеликий розріз розміром 2-3 см у грудній або черевній порожнині.
Робот дуже допоміг фахівцям, у нього лише одна рука, яка відрізняється гнучкістю.
Водночас пристрій простий в експлуатації.
Як зазначають медики, однопортова лапароскопія має величезні перспективи порівняно з багатопортовою. Її переваги – менший розріз, пізніше – шрам на тілі, менше проникнення в організм, що рятує від можливих негативних наслідків.
До речі, лапароскопія – це сучасний метод хірургії, у якому операції на внутрішніх органах проводять через невеликі розрізи.
Щодо роботів та іншої техніки, то зараз вони дедалі частіше використовуються в медицині. Особливо це актуально стало під час пандемії коронавірусу, коли потрібно доглядати інфікованих хворих.
Джерело: Сіньхуа Новини