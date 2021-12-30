У Китаї лікарі провели першу операцію спільно з “одноруким” лапароскопічним роботом.

В експерименті взяли участь фахівці Пекінської академічної клініки Дружба Столичного медичного університету.

За допомогою робота вони провели операцію з видалення жовчного міхура.

Таку однопортову лапароскопічну операцію зазвичай проводять через один невеликий розріз розміром 2-3 см у грудній або черевній порожнині.

Робот дуже допоміг фахівцям, у нього лише одна рука, яка відрізняється гнучкістю.

Водночас пристрій простий в експлуатації.

Як зазначають медики, однопортова лапароскопія має величезні перспективи порівняно з багатопортовою. Її переваги – менший розріз, пізніше – шрам на тілі, менше проникнення в організм, що рятує від можливих негативних наслідків.

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До речі, лапароскопія – це сучасний метод хірургії, у якому операції на внутрішніх органах проводять через невеликі розрізи.

Щодо роботів та іншої техніки, то зараз вони дедалі частіше використовуються в медицині. Особливо це актуально стало під час пандемії коронавірусу, коли потрібно доглядати інфікованих хворих.

Джерело: Сіньхуа Новини