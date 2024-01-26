Специалисты Днепропетровского областного центра клинической медицины спасли 12-летнего мальчика, который поступил с признаками клинической смерти. Позже выяснилось, что ребенок по неизвестной причине принял большую дозу антиаритмического препарата. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник Центра Viktor Palchynskyi.

— Очень хочу поделиться с вами приятными взрывными эмоциями от спасенной молодой жизни нашей бригадой интенсивной терапии и реанимации Центральной подстанции Днепровской станции ЭМД КП в составе Елены Ткалич, Василия Иващенко, Александра Ревкова, — говорится в сообщении.

Как выяснилось, вчера, 25 января, мальчик принял большую дозу антиаритмического препарата. Родители, врачи по профессии, пытались самостоятельно помочь сыну, но были вынуждены вызвать скорую, когда ребенок потерял сознание.

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77 минут борьбы за жизнь

Срочно прибывшая по вызову бригада ЭМД Соборной подстанции обнаружила пациента с признаками клинической смерти. Медики ввели в действие протокол «остановка сердца» и вызвали на помощь бригаду интенсивной терапии и реанимации.

— Усилия медики не останавливали ни на секунду, потому что только они решали судьбу этой молодой жизни, за которую боролись 77 минут. В итоге сердечный ритм восстановлен, появилась целенаправленная двигательная активность, ответная реакция на голос, — пишет врач.

Состояние стабильное

По словам медика, пострадавший был срочно госпитализирован в реанимационное отделение профильной больницы.

В настоящее время, как говорится в сообщении, состояние ребенка стабильное, он сохранен неврологически, рефлексы присутствуют, давление в норме.

Источник: Viktor Palchynskyi