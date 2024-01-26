Фахівці Дніпропетровського обласного центру клінічної медицини врятували 12-річного хлопчика, який поступив з ознаками клінічної смерті. Пізніше з’ясувалося, що дитина з невідомої причини прийняла велику дозу антиаритмічного препарату. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив співробітник Центру Viktor Palchynskyi.

– Дуже хочу поділитися з вами приємними вибуховими емоціями від врятованого молодого життя нашою бригадою інтенсивної терапії та реанімації Центральної підстанції Дніпровської станції ЕМД КП у складі Олени Ткалич, Василя Іващенка, Олександра Ревкова, – йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося, учора, 25 січня, хлопчик прийняв велику дозу антиаритмічного препарату. Батьки, лікарі за професією, намагалися самотужки допомогти синові, але були змушені викликати швидку, коли дитина втратила свідомість.

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77 хвилин боротьби за життя

Бригада ЕМД Соборної підстанції, яка терміново прибула за викликом, виявила пацієнта з ознаками клінічної смерті. Медики ввели в дію протокол “зупинка серця” і викликали на допомогу бригаду інтенсивної терапії та реанімації.

– Зусилля медики не зупиняли ні на мить, бо тільки вони вирішували долю цього молодого життя, за яке боролися 77 хвилин. У підсумку серцевий ритм відновлено, з’явилася цілеспрямована рухова активність, відповідна реакція на голос, – пише лікарка.

Стан стабільний

За словами медика, потерпілого терміново госпіталізували в реанімаційне відділення профільної лікарні.

Наразі, як ідеться в повідомленні, стан дитини стабільний, вона збережена неврологічно, рефлекси присутні, тиск у нормі.

Джерело: Viktor Palchynskyi