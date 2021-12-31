В США 12-летний ребенок решил повторить популярный трюк, опубликованный в ТикТоке. В результате он получил тяжелейшие ожоги и был госпитализирован.

Челлендж, который обошелся мальчику так дорого, заключался в следующем: в большую бутыль наливают спирт, а когда пары заполняют все пространство тары, в нее бросают зажженную спичку. По идее синее пламя должно было опуститься волной от горлышка к основанию.

Но что-то пошло не так и подросток получил серьезные травмы с последующей доставкой в ожоговый центр местной больницы.

Как заявил начальник пожарной охраны, инцидент мог легко привести к летальному исходу, а также к серьезному пожару в доме.

Мораль: не пытайтесь повторять подобные трюки. Это смертельно опасно для вашей жизни.