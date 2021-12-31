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Вирішив повторити трюк з ТікТоку: в Америці підліток отримав важкі опіки

31 Грудня 2021, 15:04
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ожоги
Джерело: Depositphotos

У США 12-річна дитина вирішила повторити популярний трюк, опублікований в ТікТоці. В результаті хлопець отримав важкі опіки і був госпіталізований.

Челлендж, який обійшовся йому так дорого, полягав в наступному: у велику бутель наливають спирт, а коли пари заповнюють весь простір тари, в неї кидають запалений сірник. За ідеєю синє полум’я повинно було опуститися хвилею від горлечка до основи.

Але щось пішло не так і підліток отримав серйозні травми з подальшою доставкою в опіковий центр місцевої лікарні.

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Як заявив начальник пожежної охорони, інцидент міг легко привести до летального результату, а також до серйозної пожежі в будинку.

Мораль: не намагайтеся повторювати подібні трюки. Це смертельно небезпечно для вашого життя.

Джерело
Daily Mail
Теги
опіки , підлітки , США
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