У США 12-річна дитина вирішила повторити популярний трюк, опублікований в ТікТоці. В результаті хлопець отримав важкі опіки і був госпіталізований.

Челлендж, який обійшовся йому так дорого, полягав в наступному: у велику бутель наливають спирт, а коли пари заповнюють весь простір тари, в неї кидають запалений сірник. За ідеєю синє полум’я повинно було опуститися хвилею від горлечка до основи.

Але щось пішло не так і підліток отримав серйозні травми з подальшою доставкою в опіковий центр місцевої лікарні.

Як заявив начальник пожежної охорони, інцидент міг легко привести до летального результату, а також до серйозної пожежі в будинку.

Мораль: не намагайтеся повторювати подібні трюки. Це смертельно небезпечно для вашого життя.