У період зимових свят найчастіше до українських лікарень потрапляють діти. Найпоширеніша причина – різноманітні опіки.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у соціальних мережах. За його словами, щороку в Україні понад 12 тис. дітей отримують опіки, які займають перше місце серед дитячого травматизму. Близько 90% з них стаються на кухні у дітей віком до п’яти років.

– Лікарі просять всіх бути дуже уважними та обережними, адже у зимові свята до них найбільше госпіталізують саме діток із різними опіками, починаючи від малюків і закінчуючи підлітками через небезпечні забавки із піротехнікою. А також багато, на жаль, і так званих обожнювачів селфі біля високовольтних проводів, – зазначив міністр.

Ляшко додав, що інколи лікарям важко врятувати життя попечених дітей, які отримали понад 50% опіків шкірного покриву тіла. А причиною цієї трагедії є необережність або безвідповідальність батьків.

Експерт дав декілька порад, щоб запобігти опікам у дітей:

не залишайте у доступному для маленьких дітей місці чашки з гарячими напоями чи кип’ятком. Слідкуйте за тим, щоб дроти електричних кип’ятильників й чайників не звисали вниз;

не дозволяйте дітям самостійно користуватися піротехнічними виробами. Навіть звичайні петарди можуть завдати непоправної шкоди;

розкажіть дитині, особливо у підлітковому віці, якою небезпечною може стати забавка молодіжного руху “зачеперів”. Термічні опіки, які діти отримують під час селфі на потягах чи в інших місцях із високою напругою можуть коштувати життя.

Джерело: Віктор Ляшко