В период зимних праздников чаще всего в украинские больницы попадают дети. Самая распространенная причина — разнообразные ожоги.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в социальных сетях. По его словам, ежегодно в Украине более 12 тыс. детей получают ожоги, которые занимают первое место среди детского травматизма. Около 90% из них происходят на кухне у детей в возрасте до пяти лет.

— Врачи просят всех быть очень внимательными и осторожными, ведь в зимние праздники к ним больше всего госпитализируют именно детей с различными ожогами, начиная от малышей и заканчивая подростками из-за опасных игр с пиротехникой. А также много, к сожалению, и так называемых обожателей селфи возле высоковольтных проводов, — отметил министр.

Ляшко добавил, что иногда врачам трудно спасти жизнь обожженых детей, которые получили более 50% ожогов кожного покрова тела. А причиной этой трагедии является неосторожность или безответственность родителей.

Эксперт дал несколько советов, чтобы предотвратить ожоги у детей:

не оставляйте в доступном для маленьких детей месте чашки с горячими напитками или кипятком. Следите за тем, чтобы провода электрических кипятильников и чайников не свисали вниз;

не позволяйте детям самостоятельно пользоваться пиротехническими изделиями. Даже обычные петарды могут нанести непоправимый вред;

расскажите ребенку, особенно подросткового возраста, какой опасной может стать игра молодежного движения “зацеперов”. Термические ожоги, которые дети получают во время селфи на поездах или в других местах с высоким напряжением, могут стоить жизни.

Источник: Виктор Ляшко