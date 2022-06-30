Маленькая Александра Паскаль приехала с родителями в гости к дедушке в курортную Затоку в Одесской области. Семья хотела отвлечься от напряжения, постоянных сирен, тревоги и немного отдохнуть.

Только они вышли из машины и начали открывать домик, как в него попала ракета.

— Я бегала по двору, играла, а дальше уже ничего не помню, — рассказала Александра.

Саша с мамой попали под обломки здания. Маме повезло, она уцелела, а у девочки – многочисленные переломы и ушибы.

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– Это чудо, что мы вообще выжили. Удар был очень сильный. Я пришла в себя и начала разгребать Сашу. На нее свалилась бетонная плита, я начала звать на помощь.

Соседи помогли вытащить Сашу из-под плиты. Когда девочку доставили в больницу, ее сразу же поместили в реанимацию, где она провела несколько недель.

Врачи долго пытались спасти маленькую ножку. Впрочем, позже решили, что нужна ампутация.

– К сожалению, врачи не смогли спасти ногу. Сейчас нам потребуется длительная реабилитация и протезирование. Саша маленькая, ей всего шесть лет. Нужно каждый год менять протез, потому что она растет, — добавила мама.

Сегодня 6-летнюю Александру выписали из больницы. Она уже понемногу учится заново стоять, но на одной ноге. Впрочем, это прогресс, говорит мама девочки.

Александра мечтает возвратиться к привычной жизни. Девочка хочет бегать, прыгать, даже вернуться к занятиям по гимнастике.

Если есть возможность помочь семье, вот реквизиты карты матери Александры:

4149 4993 9751 6228 — Мария Паскаль.