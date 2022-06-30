Маленька Олександра Паскаль приїхала з батьками у гості до дідуся у курортну Затоку на Одещині. Родина хотіла відволіктися від напруження, постійних сирен, тривоги й трохи відпочити.

Щойно вони вийшли з машини і почали відмикати будиночок, як у нього влучила ракета.

– Я бігала по подвір’ю, бавилася, а далі вже нічого не пам’ятаю, — розповіла Олександра.

Саша з мамою потрапили під уламки будівлі. Мамі пощастило, вона вціліла, а у дівчинки – численні переломи та забої.

Зараз дивляться

— Це диво, що ми взагалі вижили. Удар був дуже потужний. Я оговталася і почала розгрібати Сашу. На неї впала бетонна плита, я почала кликати на допомогу.

Сусіди допомогли витягнути Сашу з-під плити. Коли дівчинку доправили до лікарні, її одразу ж помістили у реанімацію, де вона провела кілька тижнів.

Лікарі довго намагалися врятувати маленькій ніжку. Втім, згодом вирішили, що потрібна ампутація.

– На жаль, лікарі не змогли врятувати ногу. Зараз нам потрібна буде тривала реабілітація і протезування. Саша маленька, їй всього шість років. Потрібно щороку міняти протез, бо вона ж росте, — додала мама.

Сьогодні 6-річну Олександру виписали з лікарні. Вона вже потрохи вчиться заново стояти, але на одній нозі. Втім, це вже прогрес, каже мама дівчинки.

Олександра мріє повернутися до звичного життя. Дівчинка хоче бігати, стрибати, навіть повернутися до занять гімнастикою.

Якщо є змога допомогти родині, ось реквізити картки матері Олександри:

4149 4993 9751 6228 — Марія Паскаль.