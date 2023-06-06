В феврале прошлого года из-за интенсивных вражеских обстрелов Северска пастор Алексей Заморенный был вынужден покинуть город. Но не сам, а с 14 своими подопечными — одинокими людьми с инвалидностью, для которых он открыл в городе хоспис.

Ни одного своего подопечного не бросил. Понимал, что не имеет права оставить их под вражескими обстрелами.

— Начал обзванивать все города, где нас могли принять с таким количеством людей. Чтобы там была канализация, тепло, потому что это февраль месяц, чтобы было где стирать, — вспоминает тот период Алексей.

Сначала все оказались на Ривненщине, потом переехали на Львовщину, в село Заболотцы. Никого не оставили на произвол судьбы.

Один из жителей хосписа Владимир Гордиенко, рассказывает, как он стал подопечным Замореного:

— Еще в 14 году, как началась война, в мой дом попал снаряд. Дочь и внучка погибли под обломками, я один остался.

Солдаты доставили его в хоспис пастора.

А вот Сергей в начале большой войны жил в Славянске. В феврале прошлого года россияне разбомбили его квартиру. В холоде мужчина провел долгое время, отморозил руки и ноги. Сказали, без ампутации конечностей не выживет.

После лечения Сергея привезли в этот же хоспис в Заболотцы. Говорит — и условия здесь хорошие, и отношение к больным отличное, однако очень хочется домой.

Сейчас в приюте Замореного на Львовщине проживает 23 человека. Большинство из них передвигаются на колясках. Для удобства здесь сделали пандус. Трижды в день обитателей хосписа кормит повариха Яна Хурса.

— Борщ зеленый на обед, компот с бутербродами, на ужин у нас будет тушеная картошка, — рассказывает Яна.

По ее словам, здесь стараются кормить подопечных так, чтобы, несмотря на диетическое питание, всем было вкусно.

Помогают хоспису, в частности с питанием и средствами гигиены — различные благотворительные фонды и общественные организации. Среди них — центр Женские перспективы.

Они привлекли для помощи старикам женщин-переселенок, проживающих в соседнем селе.

— Им приятно, что они заняты и что дарят добро, — говорит Мария Радзивил, координатор ОО Женские перспективы Заболотовской громады.

В дальнейшем Алексей вместе с волонтерами будет искать помещение попросторнее. Ведь ежедневно одиноких стариков из зоны боевых действий эвакуируют все больше. Потому что — война.