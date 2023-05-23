В Николаевском райсуде Львовской области рассмотрели необычное дело. Галину Мацкив, маму несовершеннолетнего школьника, признали виновной в буллинге онкобольной девочки.

Правда травил и унижал девочку сын Галины. А оштрафовали на 850 грн маму. К тому же она должна еще и оплатить 536 грн судебного сбора.

Женщина свою вину признала и очень просила не очень строго ее наказывать. Однако сделал ли какие-то выводы из этого судебного разбирательства парень, — еще не ясно.

Как указано в материалах дела, несовершеннолетний сын Галины Мацкив неоднократно оскорблял свою одноклассницу, которая перенесла онкозаболевание. Из-за травли и унижения у девочки возникли психологические проблемы.

Родители девочки поняли, что учителя ничего не могут сделать с хулиганом, а дочь отказывалась ходить в школу. Поэтому они написали заявление в полицию.

Правоохранители составили протокол по ст. 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а районный суд вынес постановление о штрафе.

Это постановление женщина может обжаловать в апелляционном суде.

Источник: Zaхід.net