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За булінг онкохворої однокласниці оштрафували маму львівського школяра

23 Травня 2023, 12:41
Валентина Андрейко журналістка
дівчина
Джерело: Unsplash

У Миколаївському райсуді Львівщини розглянули незвичну справу. Галину Мацьків, маму неповнолітнього школяра, було визнано винною в булінгу онкохворої дівчинки.

Щоправда, цькував і принижував дівчинку син Галини. А оштрафували на 850 грн маму. До того ж вона мусить ще й сплатити 536 грн судового збору.
Жінка свою провину визнала і дуже просила не дуже суворо її карати. Проте чи зробив якісь висновки з цього судового розгляду хлопець, – ще не зрозуміло.

Як зазначено в матеріалах справи, неповнолітній син Галини Мацьків неодноразово ображав свою однокласницю, яка перенесла онкозахворювання. Через цькування та приниження в дівчинки виникли психологічні проблеми.

Батьки школярки зрозуміли, що вчителі нічого не можуть вдіяти з хуліганом, а донька відмовлялася ходити в школу. Тому вони написали заяву до поліції.

Правоохоронці склали протокол за ст. 173-4  Кодексу України про адміністративні правопорушення, а районний суд виніс постанову про штраф.

Цю постанову жінка може оскаржити в апеляційному суді.

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Джерело: Zaхід.net

Теги
Булінг Львівська область Штраф
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