Дети войны. В свои шесть или восемь лет они различают калибры русского оружия, стреляющего по их домам. Многие из них видели смерть своими глазами. Тысячи скучают по покинутым домам и ушедшим на фронт родителям.

Как растут сейчас маленькие украинцы и о чем мечтают, скрываясь от очередных российских обстрелов, рассказывает новая книга Война голосами детей, которая вышла к годовщине полномасштабного российского вторжения.

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Под одной обложкой собрали 100 детских цитат – от которых порой у взрослых обращаются слезы.

Мы познакомились с одним из юных соавторов этого издания — парень большую часть своей жизни прожил в нескольких сотнях метров от линии фронта.

Дом в Ирпене, где мы знакомимся с Костей, ему не родной. Скоро почти год, когда он не был дома.

10-классник родом из прифронтовой Авдеевки. До линии фронта было около 500 метров. Это был первый блокпост.

– Это вот мой дом после первого прилета, – говорит он.

Пустой двор и разбитые окна. Таким Россия сделала дом, где Костя вырос.

Когда в 2014-м началась война и тут же добралась до его города, Косте было семь.

-Я в семь-восемь лет знал по выстрелам, из какого оружия стреляют, куда это летит, – рассказывает паренек. – Я учился в подвале, рисовал иногда тоже, под свечой, или фонариком. Бывало света не было месяц- два. Его не давали, потому что были сильные обстрелы.

Однажды вражеский снаряд взорвался прямо у них во дворе.

— Я испугался не столько этого взрыва, а того, что на улице был мой папа. Но он уже вошел в дом…

Мать Константина рассказала, что они настолько привыкли к обстрелам, что даже не понимали, как это опасно.

— Когда было перемирие, это было тихо, — сказала она. – Вот мы и не уезжали никуда.

Журналистка Полина Спасенко рассказывает, что в книге о детях войны собраны переживания маленьких украинцев, которые росли рядом с войной или столкнулись с ней во время полномасштабного вторжения российских войск в 2022 году.

Это 100 реальных цитат маленьких украинцев. Для одной из них нарисовал иллюстрацию Костя из Авдеевки:

— Мамочка, давай уйдем отсюда. Вдруг они узнали, что здесь есть украинцы и ищут нас.

Это написал Всеволод, которому шесть лет. Он на прогулке увидел в небе вертолет.

— Я немного понимал этого ребенка, потому что я тоже неоднократно видел и вертолеты, и танки и очень много, — сказал Костя.

Вместе с книгой Война голосами детей к годовщине полномасштабного вторжения обнародовали результаты мониторинга военных преступлений России против малышей.

По данным Офиса Генпрокурора, за год РФ убила в Украине 61 ребенок и еще более 900 получили ранения.

Пропавшими без вести официально считаются более 300 несовершеннолетних.

Более 16 тыс. маленьких украинцев захватчики депортировали в Россию.

Некоторых оккупанты содержали в застенках, которые обнаружили правоохранители на деоккупированных территориях. Офис Генпрокурора сообщает также о 12 фактах сексуального насилия со стороны россиян по отношению к детям. Но эти цифры далеко не полные.

– Надо подчеркнуть, это только зафиксированные преступления, – говорит член правления БФ Голоса детей Андрей Черноусов. – У нас нет полной картины по количеству детей, погибших в Мариуполе, Лисичанске, Северодонецке.

В местах, где у украинской власти не было возможности получить точные данные.

– Боюсь, что эти цифры точно не те, которыми можно успокоиться, – отметила председатель правления БФ Голоса детей Елена Разводоская. — Мы ждем завершения войны, когда сможем подвести черту под тем, что Россия натворила здесь. И как сломала жизнь людям и детство детям.

У Кости война забрала бабушку — та осталась в Авдеевке и умерла, не выдержав постоянных обстрелов.

У него начались болезни – невроз, панические атаки.

— Мы его долго лечили, но нервные тики остались, — сказала мама парня. – Я сожалею, что не вывезла его раньше. Хочу сказать всем мамам, что здоровье детей важнее имущества.

Парень скучает по дому, школе, которой уже нет, друзьям, которые разъехались. Эти чувства не может отразить ни одна статистика.

Мама парня показывает крохотное напоминание о родном доме — маленькая чайная ложечка, которую случайно прихватили с собой.

Но Костя с мамой мечтают, как когда-нибудь вернутся и смогут снова отстроить свой дом.