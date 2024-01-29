В Умани зафиксирована смерть 59-летнего мужчины от лептоспироза. Об этом сообщали в ГУ “Черкасский областной центр контроля и профилактики болезней”.

Очаг инфекции

— Уманчанин был госпитализирован в больницу и диагноз лабораторно подтвердился. Было проведено исследование по определению источника инфекции и возможных путей передачи, — говорится в сообщении.

Как стало известно, выявленный очаг заболевания содержал следы деятельности мышей. Грызунов обнаружили в подсобных помещениях мельницы, а сам больной занимался измельчением зерна.

Сейчас смотрят

Статистика

Согласно данным Центра, в Черкасской области ежегодно регистрируют от 4 до 13 случаев лептоспироза, один-два из которых заканчиваются летальным исходом.

Источник: Черкасский ОЦКПБ