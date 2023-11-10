Как рассказал в эфире Украинского радио заведующий инфекционным отделением Черниговской областной детской больницы Владимир Андрющенко, в настоящее время в медучреждении на лечении находится годовалый ребенок с диагнозом лептоспироз.
Показатели были превышены в 18 раз
— Малыш у нас с 26 октября. У него была лихорадка. Во время обследования обнаружили лептоспироз, показатели были превышены в 18 раз. Ребенок получает лечение, показатели уже улучшились, — отметил медик.
По его словам, с таким же заболеванием в сентябре выписали еще одного ребенка.
В целом же, по словам врача-эпидемиолога областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Инны Семенюк, с начала августа по состоянию на 8 ноября лептоспирозом на Черниговщине заболели 16 человек. Для сравнения, в 2022 году это заболевание обнаружили у двух человек.
Эпидситуция неустойчивая
— Среди них двое детей. Два человека умерли. Это говорит о неустойчивой эпидемиологической ситуации. Поэтому говорить, что это выдуманное заболевание или искусственно выведенное, я бы не стала, — говорит Инна Семенюк.
Больше всего больных лептоспирозом в Нежинском районе. Там обнаружили заболевание у восьми человек. В Черниговском районе болеет шестеро, еще по одному — в Прилуцком и Корюковском районах.
Что стало причиной заражения
По словам Инны Семенюк, хотя исследование этого случая продолжается, у эпидемиологов есть предположение, что причиной заражения стало пюре из свежих овощей и фруктов.
Инна Семенюк добавила, что два человека из Черниговского и Нежинского районов умерли из-за позднего выявления лептоспироза.