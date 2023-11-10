Как рассказал в эфире Украинского радио заведующий инфекционным отделением Черниговской областной детской больницы Владимир Андрющенко, в настоящее время в медучреждении на лечении находится годовалый ребенок с диагнозом лептоспироз.

П оказатели были превышены в 18 раз

— Малыш у нас с 26 октября. У него была лихорадка. Во время обследования обнаружили лептоспироз, показатели были превышены в 18 раз. Ребенок получает лечение, показатели уже улучшились, — отметил медик.

По его словам, с таким же заболеванием в сентябре выписали еще одного ребенка.

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В целом же, по словам врача-эпидемиолога областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Инны Семенюк, с начала августа по состоянию на 8 ноября лептоспирозом на Черниговщине заболели 16 человек. Для сравнения, в 2022 году это заболевание обнаружили у двух человек.

Эпидситуция неустойчивая

— Среди них двое детей. Два человека умерли. Это говорит о неустойчивой эпидемиологической ситуации. Поэтому говорить, что это выдуманное заболевание или искусственно выведенное, я бы не стала, — говорит Инна Семенюк.

Больше всего больных лептоспирозом в Нежинском районе. Там обнаружили заболевание у восьми человек. В Черниговском районе болеет шестеро, еще по одному — в Прилуцком и Корюковском районах.

Что стало причиной заражения

По словам Инны Семенюк, хотя исследование этого случая продолжается, у эпидемиологов есть предположение, что причиной заражения стало пюре из свежих овощей и фруктов.

Инна Семенюк добавила, что два человека из Черниговского и Нежинского районов умерли из-за позднего выявления лептоспироза.