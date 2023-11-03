В Черниговской области наблюдается увеличение количества больных Лептоспирозом.

За этот год в регионе зафиксировано 14 случаев болезни, два из них были летальными. В 2022 году на Черниговщине было всего двое инфицированных.

Что такое лептоспироз

Заведующая инфекционным отделением Черниговской городской больницы № 2 Иванна Алексеенко рассказала все, что нужно знать о недуге.

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Лептоспироз — заболевание, которое передается от животных к людям.

Инкубационный период болезни от семи до 14 дней.

Заразиться лептоспирозом можно от контакта с больными животным, попадания инфекции через рану или продукты питания.

Симптомы лептоспироза

Повышенная температура тела;

головная боль

ломота;

высыпания на коже и желтушность.

Состояние инфицированного лица зависит от количества возбудителей, попавших в организм.

— Обычно в стационар к нам попадают больные со средним и тяжелым течением заболевания и, конечно, что это возбудитель, который хорошо поддается антибиотикотерапии, — говорит Иванна Алексеенко.

В общем, существует много видов возбудителей лептоспироза, в Украине есть только один — икторогеморрагия.

Болезнь поражает печень, почки, легкие, нервную и мочевыделительную систему.

Сейчас в Украине официальной вакцины против лептоспироза нет. Нужно соблюдать правила гигиены, чтобы не заразиться.

Источник: Новый Чернигов