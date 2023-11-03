В Черниговской области наблюдается увеличение количества больных Лептоспирозом.
За этот год в регионе зафиксировано 14 случаев болезни, два из них были летальными. В 2022 году на Черниговщине было всего двое инфицированных.
Что такое лептоспироз
Заведующая инфекционным отделением Черниговской городской больницы № 2 Иванна Алексеенко рассказала все, что нужно знать о недуге.
Лептоспироз — заболевание, которое передается от животных к людям.
Инкубационный период болезни от семи до 14 дней.
Заразиться лептоспирозом можно от контакта с больными животным, попадания инфекции через рану или продукты питания.
Симптомы лептоспироза
- Повышенная температура тела;
- головная боль
- ломота;
- высыпания на коже и желтушность.
Состояние инфицированного лица зависит от количества возбудителей, попавших в организм.
— Обычно в стационар к нам попадают больные со средним и тяжелым течением заболевания и, конечно, что это возбудитель, который хорошо поддается антибиотикотерапии, — говорит Иванна Алексеенко.
В общем, существует много видов возбудителей лептоспироза, в Украине есть только один — икторогеморрагия.
Болезнь поражает печень, почки, легкие, нервную и мочевыделительную систему.
Сейчас в Украине официальной вакцины против лептоспироза нет. Нужно соблюдать правила гигиены, чтобы не заразиться.
Источник: Новый Чернигов