У Чернігівській області спостерігається збільшення кількості хворих на лептоспіроз.
За цей рік у регіоні зафіксовано 14 випадків хвороби, два з них були летальними. У 2022 році на Чернігівщині було лише двоє інфікованих.
Що таке лептоспіроз
Завідувачка інфекційного відділення Чернігівської міської лікарні № 2 Іванна Олексієнко розповіла все, що потрібно знати про недугу.
Лептоспіроз – захворювання, яке передається від тварин до людей.
Інкубаційний період хвороби від 7 до 14 днів.
Заразитися лептоспірозом можна від контакту з хворими тваринам, потрапляння інфекції через рану або продукти харчування.
Симптоми лептоспірозу
- підвищена температура тіла;
- головний біль;
- ломота;
- висипання на шкірі та жовтушність.
Стан інфікованого залежить від кількості збудників, що потрапили в організм.
– Зазвичай у стаціонар до нас потрапляють хворі із середнім та важким перебігом захворювання. Але це збудник, який добре піддається антибіотикотерапії, – каже Іванна Олексієнко.
Загалом існує багато видів збудників лептоспірозу, в Україні є лише один – ікторогеморагія.
Хвороба уражає печінку, нирки, легені, нервову та сечовидільну систему.
Наразі в Україні офіційної вакцини проти лептоспірозу немає. Потрібно дотримуватись правил гігієни, щоб не заразитися.
Джерело: Новий Чернігів