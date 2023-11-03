У Чернігівській області спостерігається збільшення кількості хворих на лептоспіроз.

За цей рік у регіоні зафіксовано 14 випадків хвороби, два з них були летальними. У 2022 році на Чернігівщині було лише двоє інфікованих.

Що таке лептоспіроз

Завідувачка інфекційного відділення Чернігівської міської лікарні № 2 Іванна Олексієнко розповіла все, що потрібно знати про недугу.

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Лептоспіроз – захворювання, яке передається від тварин до людей.

Інкубаційний період хвороби від 7 до 14 днів.

Заразитися лептоспірозом можна від контакту з хворими тваринам, потрапляння інфекції через рану або продукти харчування.

Симптоми лептоспірозу

підвищена температура тіла;

головний біль;

ломота;

висипання на шкірі та жовтушність.

Стан інфікованого залежить від кількості збудників, що потрапили в організм.

– Зазвичай у стаціонар до нас потрапляють хворі із середнім та важким перебігом захворювання. Але це збудник, який добре піддається антибіотикотерапії, – каже Іванна Олексієнко.

Загалом існує багато видів збудників лептоспірозу, в Україні є лише один – ікторогеморагія.

Хвороба уражає печінку, нирки, легені, нервову та сечовидільну систему.

Наразі в Україні офіційної вакцини проти лептоспірозу немає. Потрібно дотримуватись правил гігієни, щоб не заразитися.

Джерело: Новий Чернігів