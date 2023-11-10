Як розповів в ефірі Українського радіо завідувач інфекційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні Володимир Андрющенко, наразі в медзакладі на лікуванні перебуває однорічна дитина з діагнозом лептоспіроз.

Показники були перевищені у 18 разів

– Малюк у нас із 26 жовтня. У нього була лихоманка. Під час обстеження виявили лептоспіроз, показники були перевищені у 18 разів. Дитина отримує лікування, показники вже покращилися, – зазначив медик.

За його словами, з таким самим захворюванням у вересні виписали ще одну дитину.

Зараз дивляться

Загалом же, за словами лікарки-епідеміолога обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Інни Семенюк, від початку серпня станом на 8 листопада на лептоспіроз на Чернігівщині захворіли 16 осіб. Для порівняння, у 2022 році це захворювання виявили у двох осіб.

Епідситуція нестійка

– Серед них двоє дітей. Двоє людей померли. Це говорить про нестійку епідеміологічну ситуацію. Тому говорити, що це вигадане захворювання чи штучно виведене, я б не стала, – каже Інна Семенюк.

Найбільше хворих на лептоспіроз у Ніжинському районі. Там виявили захворювання у восьми осіб. У Чернігівському районі хворіє шестеро, ще по одному – у Прилуцькому та Корюківському районах.

Що стало причиною зараження

За словами Інни Семенюк, хоча дослідження цього випадку триває, епідеміологи мають припущення, що причиною зараження стало пюре зі свіжих овочів і фруктів.

Інна Семенюк додала, що двоє людей з Чернігівського та Ніжинського районів померли через пізнє виявлення лептоспірозу.