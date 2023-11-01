Военный, потерявший две ноги, сейчас проходит восстановление и подготовку к протезированию в реабилитационном Центре Незламні.

Виктор Чонговай из Иванкова, поселка в Киевской области. Сейчас мужчине 27 лет.

До 24 февраля работал в Чернобыльской зоне на одном из хранилищ радиоактивных отходов.

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В начале полномасштабного вторжения Виктору удалось вывезти свою семью: жену, двухмесячного сына и родителей на Закарпатье. Буквально через несколько дней их населенный пункт оккупировали.

Там 54-летнему отцу вручили повестку. Сын решил служить вместе с папой и оберегать его.

Служил Виктор в 128 горно-штурмовой бригаде, имел позывной Чернобыль.

Больше года мужчина был на передовой, потому что просил за отца, чтобы тот выполнял тыловые задачи.

Свое тяжелое ранение военный получил на Запорожском направлении, во время контрнаступления. Бригада уже почти отвоевала у врага позиции, но не успела закрепиться.

На ноги Виктора упала граната с дрона, началось сильное кровотечение, он потерял три литра крови.

На поле боя побратимы оказали ему первую помощь и оттащили к точке эвакуации, там уже констатировали — ног нет.

Сейчас боец говорит, после такого задания счастье — остаться живым, даже без ног.

За четыре месяца Виктору сделали 13 операций в разных больницах страны.

Сейчас военный во Львове, в центре Незламні.

— Пациент поступил с болевым синдромом левой культи. После обследования мы обнаружили остеофит, то есть кость левого бедра в результате травматизации и воспалительного процесса начала разрастаться, — говорит Степан Кучабский, хирург центра Несокрушимые.

Команда медиков удалила образование и сформировала культю.

Виктора еще ждет сложный процесс восстановления и протезирования.

Однако мужчина верит, что будет играть в футбол и учить этому сына.

Источник: Незламні

Фото: Незламні